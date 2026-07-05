Il pilota sulla Ferrari ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato di Formula 1. La gara si è conclusa con un arrivo sotto la safety car, in seguito all’incidente di un altro pilota che si trovava in terza posizione. Leclerc ha preceduto un pilota della Mercedes e un altro in Ferrari. Un altro pilota, in ottava posizione, è stato penalizzato da un incidente.

Charles Leclerc sulla Ferrari vince il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco la spunta su George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) in un arrivo sotto safety car, uscita in seguito all’incidente di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione. Nona vittoria in carriera per Leclerc, che torna sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): il leader della classifica piloti si trovava in seconda piazza mentre stava risalendo velocemente su Leclerc, ma un problema alle sospensioni nel corso del 41esimo giro lo ha costretto a fermarsi e a perdere posizioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Leclerc e la Ferrari trionfano a Silverstone! Vittoria davanti a Russell e Hamilton. Antonelli sfortunato (è 16°)

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