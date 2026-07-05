Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Antonelli conduce la corsa senza aver effettuato soste ai box. Nel corso del 31° giro, Verstappen, Russell e Hamilton sono racchiusi in un secondo, mentre Bottas e Bearman effettuano pit-stop. Hamilton supera Russell in modo spettacolare, ma poco dopo quest’ultimo riprende la posizione. Nel 29° giro, Hamilton ha raggiunto Russell, che si trova dietro Verstappen. Sono in corso duelli tra i piloti in pista.

31° giro - Verstappen-Russell-Hamilton racchiusi in un secondo, pit per Bottas e Bearman Sorpasso spettacolare di Hamilton su Russell che però poco dopo si riprende la posizione Pit-stop per Norris e Lawson 29° giro - Hamilton ha raggiunto Russell che a sua volta è alle spalle di Verstappen. Si annuncia bagarre 28° giro - Lindblad al pit-stop, si sono fermati anche Gasly e Bortoleto Antonelli gira in 1'33"686, Leclerc in 1'32"951, il divario scende a 15"4. Antonelli deve fare il pit-stop Con Leclerc al pit-stop, Antonelli diventa leader della gara con 16"5 su Leclerc, 21" su Norris, 26" su Verstappen, 28"5 su Russell e 29"3 su Hamilton 26° giro - Leclerc vede avvicinarsi Antonelli, sta iniziando a girare lento e allora va ai box per montare le gomme hard Hamilton è sesto ed è dietro a Russell. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: Antonelli leader su Leclerc, ma senza pit-stop, duello Russell-Hamilton per il quarto posto

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