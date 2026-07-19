Sesta vittoria stagionale per Antonelli sempre più leader del Mondiale Bel 2° posto di Leclerc quarto uno sfortunato Hamilton 2° in campionato

Antonelli ha ottenuto la sua sesta vittoria in dieci gare, consolidando la posizione di leader nel campionato mondiale con 204 punti, 45 in più rispetto a Hamilton e 50 rispetto a Russell. Leclerc ha concluso al secondo posto, mentre Hamilton si è classificato quarto dopo un incidente al primo giro con Russell, che ha terminato fuori pista. La Ferrari ha conquistato tutte le pole position nelle qualifiche stagionali.

Sesta vittoria su dieci gare, sei pole su sei qualifiche. Leader indiscusso della classifica mondiale con 204 punti, 45 di vantaggio su Lewis Hamilton, 50 su George Russell, finito fuori pista al primo giro per un contatto con l'inglese della Ferrari. Andrea Kimi Antonelli è tornato sul gradino più alto del podio dopo un "vuoto" di tre Gran Premi. Sul circuito più bello del campionato, Spa-Francorchamps, il 19enne pilota della Mercedes ha disputato una gara perfetta, da veterano. La sua Mercedes non è parsa superiore alla concorrenza come in altre occasioni ed ha dovuto gestire al meglio tutti i 44 giri disputati. Il confronto con... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Hamilton's First Ferrari Win — And the Moment Antonelli's Title Run Cracked

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Sesta vittoria stagionale per Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Bel 2° posto di Leclerc, quarto uno sfortunato HamiltonAntonelli ha ottenuto la sua sesta vittoria stagionale sul circuito di Spa, riportando l’Italia sul gradino più alto dopo 73 anni.

GP di Gran Bretagna, la diretta: Antonelli leader su Leclerc, ma senza pit-stop, duello Russell-Hamilton per il quarto postoDurante il Gran Premio di Gran Bretagna, Antonelli conduce la corsa senza aver effettuato soste ai box.

Temi più discussi: Coppa del Mondo DH – #6: una vittoria di rilievo per Williams e Höll a Pal Arinsal; MX250: vittoria drammatica per Sacha Coenen; Tennis, Atp Bastad: Pellegrino fuori negli ottavi contro Rublev; Formula 1, Gp del Belgio: Hamilton punta alla sesta vittoria a Spa, ma le quote premiano Antonelli.

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Sesta vittoria stagionale per Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Bel 2° posto di Leclerc, quarto uno sfortunato Hamilton15° giro - Pit-stop per Gasly che monta gomme dure come Perez. Ai box anche Sainz che cambia il musetto e mette pneumatici duri Penalità ... msn.com

Sesta vittoria stagionale per Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Bel 2° posto di Leclerc, quarto uno sfortunato HamiltonUltimo giro - Antonelli sta facendo tutto bene, Leclerc è a 24 e si accontenta del secondo posto, di più non si poteva fare. msn.com