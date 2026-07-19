Sesso in carcere la richiesta alla Regione Campania | fondi per le stanze dell'affettività dei detenuti

Notizia in breve

Due rappresentanti di un gruppo politico hanno presentato un ordine del giorno alla Regione Campania, chiedendo fondi per le cosiddette “stanze dell’affettività” nelle carceri. La proposta prevede di stabilire protocolli con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, allocare risorse per adeguare le strutture e creare un tavolo permanente dedicato. La richiesta è stata avanzata per migliorare le condizioni di relazione tra detenuti e familiari o visitatori.