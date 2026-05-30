D'Errico | Voglio che siano i giovani a scrivere le leggi della Regione Campania
Il consigliere più giovane della maggioranza ha annunciato un'iniziativa per coinvolgere i giovani nella scrittura delle leggi regionali. L'obiettivo è raccogliere le proposte dei ragazzi per riformare le politiche dedicate ai giovani. La proposta mira a creare uno spazio di partecipazione attiva per i giovani nella definizione delle future normative regionali. La proposta è stata presentata durante una riunione di maggioranza, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui metodi di raccolta.
Il consigliere più giovane della maggioranza Fico lancia l'iniziativa: raccogliere le proposte dei ragazzi e riformare le politiche giovanili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Siamo stati invitati dal Consigliere regionale Davide D' Errico al Consiglio della Regione Campania per un confronto su spazi e politiche per i giovani. Gli abbiamo raccontato il progetto Facciamo Spazio e consegnato la nostra prima pubblicazione sugli facebook
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