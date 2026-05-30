D'Errico | Voglio che siano i giovani a scrivere le leggi della Regione Campania

Notizia in breve

Il consigliere più giovane della maggioranza ha annunciato un'iniziativa per coinvolgere i giovani nella scrittura delle leggi regionali. L'obiettivo è raccogliere le proposte dei ragazzi per riformare le politiche dedicate ai giovani. La proposta mira a creare uno spazio di partecipazione attiva per i giovani nella definizione delle future normative regionali. La proposta è stata presentata durante una riunione di maggioranza, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui metodi di raccolta.