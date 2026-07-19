Servizi per le dipendenze al vertice arriva Giovanna Crespi

Da ilgiorno.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanna Crespi è stata nominata alla guida del Sert dell’Asst Melegnano Martesana. La nomina riguarda i servizi per le dipendenze, tra cui sostanze, tabagismo e ludopatia. Crespi prende il posto del precedente responsabile. La sua nomina è effettiva da oggi.

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Dipendenza da sostanze, tabagismo e ludopatia: cambio della guardia al vertice del servizio in Asst Melegnano Martesana. Il nuovo direttore del Sert Nord Gorgonzola e Trezzo e del Noa (Nucleo operativo alcologia) Gorgonzola è Giovanna Crespi, medico chirurgo con specializzazione in psichiatria, segretario nazionale della Società Italiana Psichiatria Forense, membro di FeDerSerd e componente del settore tematico nazionale “Carcere e provvedimenti restrittivi della libertà, aspetti legali e forensi in Medicina delle Dipendenze“. La comunicazione ufficiale è arrivata l’altro giorno dalla direzione generale. Crespi fino al 2020 è stata responsabile della psichiatria nell’area territoriale di Desio, si è occupata del centro dipendenze al San Gerardo di Monza e ha assunto la guida del servizio aziendale dallo scorso mese di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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