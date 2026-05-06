cesenatico servizi davide broccoli al vertice

Davide Broccoli è stato nominato amministratore unico di Cesenatico Servizi. Ingegnere di 47 anni, è stato scelto dalla giunta per dirigere la società municipalizzata controllata dal Comune. La nomina riguarda un ruolo di responsabilità all’interno dell’azienda pubblica, che si occupa di servizi per il territorio. La decisione è stata ufficializzata in una recente delibera, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Davide Broccoli è il nuovo amministratore unico di Cesenatico Servizi. Ingegnere, 47 anni, è lui l’uomo scelto dalla giunta per guidare la società municipalizzata interamente comandata dal Comune. Broccoli è già stato amministratore unico di ’Energia per la città’, società in house providing del Comune di Cesena e ha collaborato da consulente con la Regione Lombardia per progetti legati ai fondo del Pnrr. Adesso prende il posto del presidente uscente di Cesenatico Servizi, Sandro Brandolini, e dei membri del cda Stefano Mughetti e Roberta Bisacchi. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al bilancio Jacopo Agostini, ieri hanno dato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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