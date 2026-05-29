In Italia, circa 15 milioni di persone potrebbero aver bisogno di cure per dipendenze, ma soltanto l’8% di loro utilizza i servizi sanitari disponibili. Questa discrepanza evidenzia una bassa partecipazione alle cure rispetto alla stima dei bisogni. I dati sono stati comunicati da un rappresentante di un’associazione di settore, che ha sottolineato la necessità di aumentare gli investimenti pubblici e l’impegno politico per migliorare l’accesso alle cure.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "In Italia circa 15 milioni di persone avrebbero bisogno di cure per una forma di dipendenza, ma solo l'8% accede realmente ai servizi sanitari dedicati, da qui la neccessità di un maggior impegno politico e investimenti. Nel nostro Paese si stimano circa 13 milioni di fumatori, quasi 1,5 milioni di consumatori di cocaina e circa 400mila persone che fanno uso di oppiacei. Per il gioco d'azzardo, invece, si parla di circa 1 milione di giocatori problematici adulti e di 800mila giovani con un contatto continuativo con piattaforme di gioco". A lanciare l'allarme all'Adnkronos Salute è Pietro Casella, esperto... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casella (Sitd): "15 milioni di italiani avrebbero bisogno di cure per le dipendenze ma solo l'8% accede ai servizi"c

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