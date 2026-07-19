Lorenzo Masetti continuerà a giocare con la squadra in Serie C fino a giugno 2028. La società ha annunciato di aver rinnovato il contratto con il portiere, che così avrà la sua terza stagione consecutiva con il club. Il prolungamento è stato concordato tra le parti, senza ulteriori dettagli sul nuovo accordo. Masetti, che indossa la maglia bianconera, rimane sotto contratto con la squadra per diversi anni.

Lorenzo Masetti (foto) e la Pianese proseguiranno insieme il loro cammino: il club bianconero ha annunciato "di aver trovato l’intesa per il prolungamento dell’accordo con il calciatore. Il difensore, alla sua terza stagione in bianconero, ha firmato un nuovo contratto che lo lega alle zebrette fino al giugno del 2028. Tutta la società accoglie con soddisfazione l’esito dell’operazione, visto quanto dimostrato da Masetti nel corso dell’anno e mezzo vissuto in bianconero, e gli rivolge i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e successi con la maglia della Pianese". Si tratta del secondo rinnovo consecutivo dopo quello di Marco Bertini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Masetti alla terza stagione in bianconero. Il suo contratto è fino a giugno 2028

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