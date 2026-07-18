Pianese ufficializzati i rinnovi di Masetti e Bertini fino al 2028
La Pianese ha annunciato il rinnovo di contratto con il difensore Lorenzo Masetti e il centrocampista Marco Bertini, entrambi fino al 30 giugno 2028. I due giocatori sono considerati elementi chiave della squadra e continueranno a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. La società ha ufficializzato l’accordo, rafforzando così la propria rosa per gli anni a venire.
PIANCASTAGNAIO – La Pianese blinda due pedine fondamentali del proprio scacchiere in vista della nuova stagione. Il club ha ufficializzato il prolungamento contrattuale del difensore Lorenzo Masetti e del centrocampista Marco Bertini, entrambi legatisi al sodalizio bianconero fino al 30 giugno 2028. Per Masetti si tratta di un attestato di stima dopo l’annata trascorsa a Piancastagnaio, dove si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva. Parallelamente, la società ha formalizzato il rinnovo di Bertini, che già al termine dello scorso campionato aveva visto esercitare l’opzione di prolungamento. Il centrocampista, autore di 6 reti nella sua stagione d’esordio con i bianconeri, si è detto soddisfatto per la rapida intesa trovata con la dirigenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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