pianese ufficializzati i rinnovi di masetti e bertini fino al 2028

Notizia in breve

La Pianese ha annunciato il rinnovo di contratto con il difensore Lorenzo Masetti e il centrocampista Marco Bertini, entrambi fino al 30 giugno 2028. I due giocatori sono considerati elementi chiave della squadra e continueranno a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. La società ha ufficializzato l’accordo, rafforzando così la propria rosa per gli anni a venire.