Serie C La Pianese prolunga il contratto a Bertini Resterà in bianconero fino al 2028

La società di Serie C ha comunicato il prolungamento del contratto di un centrocampista fino al 2028. La decisione riguarda un calciatore che già aveva un contratto in scadenza nel 2026 e aveva esercitato l’opzione di rinnovo per quella data. L’accordo esteso si riferisce a un giocatore in forza alla squadra da diversi anni. La firma del nuovo contratto è stata annunciata ufficialmente dall club.

La Pianese ha annunciato il prolungamento del contratto di Marco Bertini (foto). Il centrocampista bianconero, per il quale la società aveva esercitato l’opzione di rinnovo al termine della stagione 20252026, ha esteso il proprio accordo con le zebrette fino al 2028. Una dimostrazione concreta di fiducia e di stima nei confronti del ragazzo da parte della società che ha "espresso soddisfazione per l’operazione, alla luce della professionalità, delle qualità tecniche e dello spessore umano dimostrati da Bertini nel corso della sua esperienza in bianconero. L’augurio quello di raggiungere nuovi e importanti traguardi con la maglia della Pianese". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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