La Numia Vero Volley Milano ha annunciato lo staff tecnico per la stagione 2026-2027 della serie A1 femminile. La squadra, già protagonista in campionato e in CEV Champions League, si prepara a partire con alcune novità e conferme. In attesa di conoscere l’ultimo elemento che completerà il roster, il club ha reso noto il team di allenatori e collaboratori che accompagneranno la squadra nell’imminente campionato.

Si avvicina l’inizio della stagione 20262027 per la Numia Vero Volley Milano, grande protagonista in campionato e in CEV Champions League. In attesa di scoprire l’ultimo tassello che andrà a completare il roster della prima squadra femminile, il club del Consorzio ha ufficializza lo staff per la prossima annata sportiva. Tante conferme e due volti nuovi per Milano, che riparte da coach Stefano Lavarini in panchina. Ad affiancare il tecnico di Omegna è Andrea Mafrici, promosso nel ruolo di 2° allenatore; al suo posto come assistente allenatore la new entry Nicola Daldello, che ha già vestito i colori di Vero Volley - allora come giocatore - nella stagione 201516 e 201617 con la maglia della Gi Group Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A1 femminile. La Numia fra novità e conferme. Ecco tutto lo staff di coach Lavarini

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