Volley femminile - Serie C | il mercato Nottolini cambia | Pocai il coach Ecco come sarà il nuovo staff
Nel volley femminile di serie C, la Nottolini ha iniziato già da ieri sera le operazioni per la prossima stagione, senza attendere la fine della post-season in corso. La società ha annunciato il cambio di allenatore, con il passaggio di coaching a Pocai, mentre il roster si prepara ad affrontare le sfide future con un nuovo staff. La squadra sta definendo le ultime decisioni riguardo alle componenti tecniche e organizzative per la stagione che sta per partire.
Non si è ancora chiusa la post season del campionato serie "C", che la Nottolini si è già tuffata, da ieri sera, anima e corpo, nella nuova stagione. È stato, infatti, annunciato ieri il nuovo tecnico della prima squadra per il 2026’27 e la scelta è caduta su Paolo Pocai che ha già avuto modo di dirigere proprio ieri sera una prima sessione di allenamento a ranghi allargati. Pocai è un tecnico di grande esperienza che si è distinto negli ultimi anni a Monsummano, società dove ha allenato sia nel settore giovanile che in serie "C". Queste le parole del presidente Bertini, a cavallo tra le due stagioni. "La società – ha detto – ha scelto di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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