La Numia Vero Volley ha annunciato l’ingresso di Giulia Gennari come nuova palleggiatrice. La giocatrice, nota per la sua esperienza e il carattere deciso, si unisce alla squadra di Milano. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata del contratto o altre informazioni. La Gennari porta con sé un bagaglio di competenze che si aggiunge alla rosa della squadra femminile di Serie A1.

Esperienza e carattere al servizio di Milano: la Numia Vero Volley annuncia l’arrivo di Giulia Gennari. La regista romana, classe 1996, è la terza novità della squadra per la stagione 20262027 e, insieme a Francesca Bosio, andrà a comporre il reparto delle palleggiatrici della squadra del Consorzio. Nata a Roma, 30 anni il prossimo 23 giugno, Giulia cresce nel settore giovanile dell’Ostia Volley. Nel 2012 il trasferimento al Club Italia con il quale è protagonista per due stagioni nel campionato di Serie B1. Dopo altre esperienze tra B1 e A2, il debutto tra le grandi arriva con la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. Una scelta vincente: due Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe, una CEV Champions League e un Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A1 femminile. Nuova palleggiatrice per la Numia. Gennari, classe ed esperienza

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