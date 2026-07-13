Medicina aperte le iscrizioni al semestre filtro 2026 | domande fino al 3 agosto Come cambiano gli esami

A partire da oggi, 13 luglio, gli studenti possono iscriversi al semestre filtro 2026 per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria in lingua italiana presso le università statali. Le iscrizioni restano aperte fino al 3 agosto. La procedura interessa le facoltà di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, con modifiche agli esami previste per il nuovo ciclo accademico.

Da oggi, lunedì 13 luglio, gli aspiranti medici possono iscriversi al semestre aperto per l’anno accademico 20262027. La procedura riguarda i corsi in lingua italiana delle università statali in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. La domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il portale Universitaly entro le ore 18 del 3 agosto. Per completare l’iscrizione sarà però necessario versare entro il 6 agosto il contributo nazionale di 250 euro all’ateneo scelto per frequentare le lezioni, fatti salvi gli esoneri previsti per le tasse universitarie. La sola presentazione della domanda, senza il pagamento, non sarà sufficiente. 🔗 Leggi su Open.online

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Come ho superato il Semestre Filtro di Medicina | (la mia esperienza)

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