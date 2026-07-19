Remco Evenepoel ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France, da Champagnole a Plateau de Solaison, lunga 183 km. In salita, il ciclista ha mostrato il suo miglior rendimento, mantenendo il passo dei favoriti. Il commento di un altro partecipante ha parlato di una buona prestazione complessiva e di speranze per la terza settimana di gara. La vittoria è arrivata in una tappa caratterizzata da lunghezze impegnative e salite impegnative.

Un Remco Evenepoel mai così brillante in salita tiene il passo dei migliori e si aggiudica la quindicesima tappa del Tour de France, Champagnole-Plateau de Solaison, di 183.9 chilometri davanti al duo della UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogacar e Isaac Del Toro. Rispetto alla brillante giornata vissuta ieri, Paul Seixas si stacca sull’ultima salita. Il giovane francese però è bravo a non mollare la presa, continua a tirare con generosità il suo gruppetto e riesce a limitare i danni con un ritardo al traguardo di 58”. Il corridore transalpia così la giornata: “Nel complesso sono contento, penso di aver fatto una buona prestazione. È vero che la foratura all’inizio non è stata l’ideale perché mi ha fatto consumare molta energia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seixas: “Nel complesso è stata una buona prestazione. Spero che andrà bene nella terza settimana”

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