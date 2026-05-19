Ben O’Connor | Buona prestazione è stata una cronometro importante

Nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa Carrara, l’atleta ha concluso al 11° posto. Dopo la prova, ha commentato che si è trattato di una prestazione buona e che la cronometro è stata importante per il suo percorso. La gara si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti. La classifica generale non ha subito variazioni significative in seguito a questa prova contro il tempo.

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Ben O’ Connor si è accontentato dell’undicesima piazza in occasione dell’attesa decima tappa del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da una prova a cronometro di 42 km con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa Carrara. Prestazione importante ed impegnativa per l’oceanico in forza al Team Jayco AlUla, al momento quinto nella classifica generale. Nello specifico il corridore, particolarmente competitivo nel primo intermedio, ha segnato uno scarto di 2’42’’ rispetto a Filippo Ganna (Netcompany INEOS), il quale ha trionfato fermando il crono a 45’53’’ precedendo il compagno di squadra Thymen Arensman, secondo a 1’54’’. e il francese Rèmi Cavagna (Groupama – FDJ UNited), terzo a 1’59’’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ben O’Connor: “Buona prestazione, è stata una cronometro importante” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVÉE AU SOMMET ! Jonas Vingegaard S'IMPOSE au Blockhaus, Eulalio tient bon Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Ben O’Connor: “Buona prestazione, é stata una cronometro importante”Ben O’ Connor si è accontentato dell’undicesima piazza in occasione dell’attesa decima tappa del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da una prova a... Buongiorno: “Peccato per l’errore iniziale, ma la prestazione è stata buona”Alessandro Buongiorno, difensore partenopeo, ha commentato a SportMediaset il pareggio del Napoli contro il Parma di Cuesta. Orari partenza cronometro di domani #Giroditalia 14:20 Filippo Ganna 15:52 Derek Gee 16:04 Michael Storer 16:07 Giulio Pellizzari 16:10 Ben O'Connor 16:13 Mathys Rondel 16:16 Thymen Arensman 16:22 Jai Hindley 16:25 Felix Gall 16:28 Jonas Vingegaa x.com Giro d’Italia, Ben O’Connor: Buona prestazione, é stata una cronometro importanteBen O’ Connor si è accontentato dell’undicesima piazza in occasione dell’attesa decima tappa del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da una prova a ... oasport.it Come potrebbe Connor pensare a Griffin in meno di venti minuti? reddit Sul colle che non c'era ha vinto Ben O'Connor, il corridore che non doveva esserciGli unici due punti di colore in cima al Col de la Loze erano i denti bianchi di Ben O’Connor e il giallo scintillante della maglia di Tadej Pogacar (capace di staccare ancora il rivale Jonas ... ilfoglio.it