Giro d’Italia Ben O’Connor | Buona prestazione é stata una cronometro importante

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 42 km tra Viareggio e Massa Carrara, il ciclista ha ottenuto l’undicesimo posto. Dopo la prova, ha dichiarato di aver fatto una buona prestazione e ha sottolineato l’importanza di questa tappa per la sua gara. La prova si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con i migliori tempi registrati nelle prime posizioni.

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Ben O’ Connor si è accontentato dell’undicesima piazza in occasione dell’attesa decima tappa del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da una prova a cronometro di 42 km con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa Carrara. Prestazione importante ed impegnativa per l’oceanico in forza al Team Jayco AlUla, al momento quinto nella classifica generale. Nello specifico il corridore, particolarmente competitivo nel primo intermedio, ha segnato uno scarto di 2’42’’ rispetto a Filippo Ganna (Netcompany INEOS), il quale ha trionfato fermando il crono a 45’53’’ precedendo il compagno di squadra Thymen Arensman, secondo a 1’54’’. e il francese Rèmi Cavagna (Groupama – FDJ UNited), terzo a 1’59’’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia, Ben O’Connor: “Buona prestazione, é stata una cronometro importante” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVÉE AU SOMMET ! Jonas Vingegaard S'IMPOSE au Blockhaus, Eulalio tient bon Sullo stesso argomento Buongiorno: “Peccato per l’errore iniziale, ma la prestazione è stata buona”Alessandro Buongiorno, difensore partenopeo, ha commentato a SportMediaset il pareggio del Napoli contro il Parma di Cuesta. Tutte le otto vittorie di Filippo Ganna al Giro d’Italia. 7 nelle cronometro, una in lineaFilippo Ganna ha dominato l’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026, sostenendo un ritmo indiavolato lungo i 42 chilometri completamente... Orari partenza cronometro di domani #Giroditalia 14:20 Filippo Ganna 15:52 Derek Gee 16:04 Michael Storer 16:07 Giulio Pellizzari 16:10 Ben O'Connor 16:13 Mathys Rondel 16:16 Thymen Arensman 16:22 Jai Hindley 16:25 Felix Gall 16:28 Jonas Vingegaa x.com Giro d'Italia, come cambia la classifica generale dopo la decima tappaLa frazione numero 10 della Corsa Rosa ha un solo, indiscusso protagonista: Filippo Ganna. Il campione azzurro ha letteralmente dominato la cronometro Viareggio-Massa, fermando le lancette sul tempo s ... gazzetta.it LIVE Giro d'Italia, la 10ª tappa: Ganna vola e si prende il primo posto nella crono. Parte VingegaardSolo due corridori hanno vinto più di Ganna nelle prove contro il tempo nella storia della corsa rosa: Eddy Merckx (7 vittorie) e Francesco Moser (12) ... gazzetta.it