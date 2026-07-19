se guardi rodri vedi tutta la partita

Rodri è il centrocampista che ha giocato tutta la partita. La Spagna passa dal suo ruolo e dalla sua presenza in campo. La finale dei Mondiali sarà contro l’Argentina. I risultati recenti della squadra sono stati influenzati principalmente dal centrocampo.

Perché è il centrocampista dal quale passa tutto il gioco della Spagna, che stasera giocherà la finale dei Mondiali contro l'Argentina I recenti successi della Spagna si fondano prima di tutto sul centrocampo. Accadde lo stesso una quindicina di anni fa, quando tra il 2008 e il 2012 la Spagna vinse due Europei e un Mondiale, influenzando profondamente il modo in cui si gioca a calcio. Lì c’erano Xavi, Iniesta, Busquets, Xabi Alonso e Fàbregas. Qui ci sono Fabián Ruiz, Pedri, Merino, Dani Olmo e, soprattutto, Rodri. Sui piedi (e sulla mente) di Rodrigo Hernández Cascante, a dispetto di quel Cascante nel nome completo, si regge buona parte del gioco della Spagna e del suo controllo sulle partite. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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