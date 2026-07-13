Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Rodri ha parlato della semifinale di domani contro la Francia. Il mediano spagnolo ha dichiarato: "Non vedo l'ora. È la grande prova per noi, contro la squadra più in forma del Mondiale. Loro hanno un enorme potenziale offensivo, ma io sottolineerei le virtù difensive. Quando si mettono in blocco basso è difficile entrare, sono molto aggressivi"., Il calciatore del Manchester City ha aggiunto: "La Francia è un 'equipazo', ma la Spagna lo stesso. Abbiamo dimostrato di poterli battere, ma questa è una semifinale di Coppa del Mondo, entrano in ballo tante altre cose a livello emotivo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, tutta la carica di Rodri per la Francia: "Non vedo l'ora"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Spagna è troppo sopravvalutata Capoverde gli tiene testa!

Notizie e thread social correlati

Rodri carica la Spagna verso la semifinale Mondiale: «La Francia è la squadra più completa»Rodri ha dichiarato che la Francia è la squadra più completa, in vista della semifinale dei Mondiali 2026 contro la Spagna.

Rodri: "La Francia è uno squadrone, ma noi pure. Yamal? Quando discutiamo lui..."Rodri ha dichiarato che la Francia è una squadra forte, ma anche la Spagna può competere.

Temi più discussi: Dove vedere Spagna-Belgio: l'orario e la diretta tv della partita; Yamal, carica Spagna: Giocato con calma, la gente ricorda altro. E su Ronaldo…; Spagna Ole’; Mondiali: Dani Olmo carica Spagna 'dopo vittoria con Portogallo siamo molto motivati'.

Dani Olmo carica la Spagna: 'La vittoria sul Portogallo ci ha dato una grande spinta'Ci sentiamo benissimo, molto emozionati e profondamente motivati per la partita che ci attende, ha dichiarato Olmo, riferendosi all’imminente e cruciale sfida dei quarti di finale. La vittoria conq ... it.blastingnews.com

Yamal, carica Spagna: Giocato con calma, la gente ricorda altro. E su Ronaldo…Il fuoriclasse della Roja in vista dei quarti del Mondiale con il Belgio: Non voglio fare gol, il mio obiettivo è un altro ... tuttosport.com