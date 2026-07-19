‘Se domani non torno’ | svelato il trailer del film sulla tragica storia di Giulia Cecchettin

Da metropolitanmagazine.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la presentazione a Ciné – Giornate di Cinema di Riccione, è arrivato online il trailer di  Se domani non torno, il film tratto dalla storia di  Giulia Cecchettin   e liberamente ispirato al libro  Cara Giulia, scritto dal padre  Gino Cecchettin  con Marco Franzoso. L’omicidio, la storia, il cast. L’opera ha l’intento di trasformare un dolore privato in  uno strumento di consapevolezza collettiva, per far riflettere specialmente i più giovani sul dramma del  femminicidio, che ancora oggi continua a rappresentare una piaga sociale per l’Italia. L’omicidio della ventiduenne Giulia Cecchettin, avvenuto nel  novembre 2023, ha sollevato... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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