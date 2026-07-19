Dopo la presentazione a Ciné – Giornate di Cinema di Riccione, è arrivato online il trailer di Se domani non torno, il film tratto dalla storia di Giulia Cecchettin e liberamente ispirato al libro Cara Giulia, scritto dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso. L’omicidio, la storia, il cast. L’opera ha l’intento di trasformare un dolore privato in uno strumento di consapevolezza collettiva, per far riflettere specialmente i più giovani sul dramma del femminicidio, che ancora oggi continua a rappresentare una piaga sociale per l’Italia. L’omicidio della ventiduenne Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre 2023, ha sollevato... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Se domani non torno’: svelato il trailer del film sulla tragica storia di Giulia Cecchettin

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Il cast di "Se domani non torno", Sabrina Martina interpreta Giulia Cecchettin: ma nel film non c'è TurettaÈ stato diffuso il trailer di “Se domani non torno”, il film che narra la storia di Giulia Cecchettin, interpretata da Sabrina Martina.

Temi più discussi: Se domani non torno, tutto quello che c'è da sapere sul film sul femminicidio di Giulia Cecchettin; Se domani non torno: ecco il trailer del film su Giulia Cecchettin; Il cast di Se domani non torno, Sabrina Martina interpreta Giulia Cecchettin: ma nel film non c'è Turetta; La storia di Giulia Cecchettin diventa un film: ecco il trailer di Se domani non torno.

Al Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin parla a una platea di ragazze e ragazzi e mostra alcune immagini del film Se domani non torno sul femminicidio di sua figlia Giulia x.com

Se domani non torno. Il film su Giulia Cecchettin è uno sputo in faccia alla ragazza reddit

Essere Giulia Cecchettin, la regista: 600 provini per trovare la protagonista. Turetta? L'abbiamo volutamente oscurato, questa è...Il 18 novembre 2023 segna uno spartiacque nella storia recente italiana. C’è un prima e un dopo quel giorno, quando il corpo di ... msn.com

Se domani non torno, tutto quello che c'è da sapere sul film sul femminicidio di Giulia CecchettinIspirato al libro Cara Giulia scritto da Gino Cecchettin, il film ripercorrerà gli ultimi giorni e poi e conseguenze, sulla famiglia e sull'opinione pubblica, del brutale assassino della studentessa v ... elle.com