È stato diffuso il trailer di “Se domani non torno“, il film che racconta la storia di Giulia Cecchettin, liberamente ispirato al libro “Cara Giulia” scritto dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso. Nel cast, a interpretare la ragazza uccisa l’11 novembre 2023, è l’attrice Sabrina Martina. Nel film diretto da Paola Randi non è presente l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per la sua morte. Quando esce il film "Se domani non torno" su Giulia Cecchettin Il cast del film "Se domani non torno" Perché non c'è Turetta nel film su Giulia Cecchettin Quando esce il film “Se domani non torno” su Giulia Cecchettin Il film “Se domani non torno”, diretto dalla regista Paola Randi e liberamente ispirato al libro “Cara Giulia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il cast di "Se domani non torno", Sabrina Martina interpreta Giulia Cecchettin: ma nel film non c'è Turetta

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AL VIA LE RIPRESE DEL FILM SU GIULIA CECCHETTIN | 23/02/2026

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