Se domani non torno il film su Giulia Cecchettin | il primo trailer racconta la ragazza oltre la tragedia

È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Se domani non torno, il film che porta sul grande schermo la storia di Giulia Cecchettin. Diretto da Paola Randi, il lungometraggio affronta una delle vicende più dolorose della cronaca italiana recente scegliendo di concentrarsi non sul femminicidio in sé, ma sulla vita della giovane, sul dolore della sua famiglia e sul messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere nato dalla sua tragica scomparsa. Il film è in uscita nelle sale italiane il 5 novembre 2026. Le immagini del trailer anticipano un racconto costruito attraverso i ricordi della famiglia Cecchettin, con particolare attenzione alla figura del padre Gino, interpretato da Filippo Timi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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SE DOMANI NON TORNO Trailer Ufficiale (2026) Film su Giulia Cecchettin | Al Cinema

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