Il Presidente della Repubblica ha affrontato recenti sondaggi che mostrano una bassa approvazione pubblica, sottolineando le difficoltà di mantenere il consenso in un clima politico molto mediatico. La situazione si inserisce in un contesto in cui le istituzioni devono interagire con un pubblico sempre più influenzato dai social media e dall’opinione pubblica digitale. La dinamica delle preferenze si evolve rapidamente e spesso riflette le tendenze del momento, rendendo complesso per le figure istituzionali mantenere un’immagine stabile.

Nella politica turbomediatizzata che da anni definisco «likecrazia», esistono alcune regole, alcune tendenze, alcune costanti a cui è impossibile sottrarsi. Se una figura (politica, istituzionale, mediatica) sceglie di stare sotto i riflettori, è fatalmente esposta alle carezze del consenso e alle asprezze del dissenso, alla gran consolazione dell'applauso e all'amarezza dei fischi. È tecnicamente impossibile ottenere una cosa e sottrarsi all'altra, assicurarsi la parte buona e respingere la parte costosa. Con questa evidenza oggettiva deve misurarsi anche la Presidenza della Repubblica. Dall'ultimo biennio del settennato Cossiga all'intero... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Se anche il Colle deve misurarsi con l'impopolarità

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