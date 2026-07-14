Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro la nuova legge elettorale. Le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e criticano la proposta di emendamenti sulle preferenze, giudicandoli incostituzionali. Un leader ha invitato il presidente del Consiglio a salire al Colle e a dimettersi, mentre un’altra ha commentato che il governo dovrebbe prendere atto del fallimento. La protesta si è svolta senza incidenti, con interventi di vari rappresentanti delle forze politiche di opposizione.

“Dopo quattro anni e zero riforme il governo e la maggioranza hanno pensato di bloccare il Parlamento per cambiare le regole del gioco con una Legge elettorale incostituzionale e Giorgia Meloni cosa fa? Presenta un emendamento per preferenze farlocche ”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5S in piazza Montecitorio dopo il voto sulle presenze che ha visto un cospicuo gruppo di franchi tiratori nel centrodestra che hanno affossato l’emendamento di Fratelli d’Italia. “C’è solo una cosa fare se questo governo ha la dignità minima e un senso dell’onore e del dovere istituzionale e costituzionale – afferma l’ex presidente del Consiglio – questa sera, non domani, Meloni deve andare subito al Quirinale a rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, le opposizioni unite in piazza. Conte: “Se Meloni ha dignità deve salire Colle e dimettersi”. Schlein: “Prenda atto del fallimento”

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