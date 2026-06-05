L'Udinese ha contattato l'entourage di un giocatore che mira a giocare in Serie A, mentre un altro calciatore, Pessina, è in partenza. La società sta valutando anche l'ingaggio di un portiere, con l’obiettivo di rinnovare il reparto. Nel frattempo, il portiere attualmente in rosa, con contratto fino al 2027, desidera riscattarsi dopo due gravi infortuni muscolari che lo hanno limitato nelle ultime stagioni.

Che la porta sia uno dei reparti destinati a un ampio restyling è notizia certa: Skorupski, con contratto in scadenza nel 2027, vuole la rivincita sulla malasorte in rossoblù dopo i due pesanti infortuni muscolari che ne hanno castrato una delle migliori stagioni della carriera. La permanenza del polacco è praticamente certa. Ma Federico Ravaglia, arrivato a 26 anni dopo due anni da secondo protagonista, vuole provare a dimostrare di poter essere un titolare in serie A. Difficile possa farlo a Bologna, soprattutto dopo una stagione contraddistinta da qualche errore che ha lasciato il segno, mentre Massimo Pessina, di recente, ha dichiarato che la cosa migliore per lui sarebbe andare a giocare con continuità e la dirigenza è della stessa opinione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contatto dei friulani con l’entourage di Federico, che vorrebbe misurarsi come titolare in serie A. Anche Pessina in partenza. Porte scorrevoli: l’Udinese tenta Ravaglia

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Contatto dei friulani con l’entourage di Federico, che vorrebbe misurarsi come titolare in serie A. Anche Pessina in partenza. Porte scorrevoli: l’Udinese tenta RavagliaChe la porta sia uno dei reparti destinati a un ampio restyling è notizia certa: Skorupski, con contratto in scadenza nel 2027, vuole la rivincita sulla malasorte in rossoblù dopo i due pesanti infort ... sport.quotidiano.net

The Friulians have contacted Federico's entourage, who wants to prove himself as a starter in Serie A. Pessina is also leaving. Sliding doors: Udinese are tempting Ravaglia.Che la porta sia uno dei reparti destinati a un ampio restyling è notizia certa: Skorupski, con contratto in scadenza nel 2027, vuole la rivincita sulla malasorte in rossoblù dopo i due pesanti infort ... sport.quotidiano.net