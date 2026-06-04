Pugno duro dei presidi di Roma contro le occupazioni | I danni alle scuole li paghino i responsabili

I presidi di Roma hanno dichiarato di voler intervenire con fermezza contro le occupazioni nelle scuole. Durante le proteste, sono stati danneggiati laboratori, aule, sistemi informatici e antincendio, causando la perdita di giorni di lezione. I dirigenti scolastici hanno affermato che i responsabili dovranno coprire i danni causati. La situazione si ripete anche quest’anno, con danni e interruzioni nelle attività scolastiche.

Laboratori, aule, sistemi informatici e antincendio distrutti e giorni di lezione persi. È il conto che anche quest’anno le occupazioni hanno presentato alle scuole di Roma. A sostenerlo sono i presidi della Capitale, che in una lettera indirizzata a Comune, questura, prefettura e Città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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