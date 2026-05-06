Il Valzer delle casacche | i cambi di fronte dei politici avellinesi

A Avellino, i cambi di schieramento tra i politici locali sono diventati una costante, creando un quadro di continui spostamenti e adesioni. Negli ultimi mesi, alcuni esponenti hanno deciso di passare da un fronte all’altro, modificando le alleanze e le posizioni pubbliche. Questa dinamica ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la scena politica, che si trova a commentare i frequenti passaggi tra le diverse fazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Se la politica fosse una danza, ad Avellino si starebbe ballando un vorticoso ballo in maschera. A meno di due anni dalle amministrative del 2024, il panorama politico cittadino si presenta oggi irriconoscibile. Tra consiglieri uscenti, assessori e aspiranti tali, la mappa delle alleanze in vista del voto del 24 e 25 maggio 2026 per effetto della sfiducia all’ex sindaco Larua Nargi, racconta una storia di migrazioni record, dove i confini tra centrosinistra, centrodestra e civismo e “basta che vengono eletto datemi un posto”. sembrano essere diventati più labili che mai. L’onda d’urto maggiore verso il “campo largo” è quella più impattante: il Nazareno avellinese sembra essere diventato il “porto sicuro” per molti ex fedelissimi di altri schieramenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Valzer delle casacche: i cambi di fronte dei “politici” avellinesi Notizie correlate Effetto Melaranci con la maggioranza. Valzer di cambi nelle commissioni"Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più, se sposti un po’ la seggiola stai comodo anche tu". Protesta delle autorimesse: “Incassi dei garage in calo. Il Comune cambi l’orario della Ztl del Quadrilatero”Milano, 15 aprile 2026 – Da sempre contraria all’istituzione della Zona a Traffico Limitato del Quadrilatero della Moda, l’Associazione delle...