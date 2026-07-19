Miriam Toews ha scritto un memoir dopo aver ricevuto una richiesta da sua sorella, morta suicida. La scrittrice ha deciso di raccontare la propria storia e le esperienze legate a quella perdita. Il testo si concentra sulla motivazione di scrivere, senza entrare in dettagli emotivi o giudizi di valore, e si limita a comunicare i fatti relativi alla decisione di mettere nero su bianco le proprie memorie.

«P erché scrivo?». Domanda da un milione di dollari. Qualche autore la evita, per altri è un tormentone. Quando a Miriam Toews è stato chiesto di spiegarlo in un testo per un convegno a Città del Messico, si è trasformato in un momento di confessione totale, non solo sulla sua ispirazione artistica, ma sulle connessioni con la vita, la morte, gli affetti. Nonostante il risultato sia stato respinto dal Direttore, da lì è nato questo memoir, Una tregua che non è pace (Einaudi): un labirinto di meditazioni mescolate ad aneddoti dallo humour travolgente. Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Leggi anche › Cosa ha da dire Annie Ernaux ai giovani di oggi? Il progetto “Scrivere la vita”, tra cinema e realtà Una tregua che non è pace, il memoir di Miriam Towes sul legame tra scrittura e vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Scrivo perché me l’ha chiesto mia sorella, morta suicida». Miriam Toews si confessa in un memoir

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