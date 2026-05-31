La sorella della bambina deceduta a Bordighera ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso, affermando che il corpo era viola e la testa cadeva in avanti. Ha riferito di aver chiesto aiuto ai genitori senza ricevere risposta, sottolineando che la bambina mostrava segni di malessere evidente, con labbra e corpo violacei. La testimonianza si concentra sulle condizioni della vittima prima che si verificasse il decesso.

«Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male». È uno dei passaggi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»

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Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva»

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Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»Beatrice, sorella di una bambina deceduta a Bordighera, ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso.

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Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male. È uno dei passaggi più drammatici della testimonianza resa dalla sorella maggiore di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio scorso x.com

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