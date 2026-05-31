Beatrice la sorella della bimba morta a Bordighera | Aveva il corpo viola la testa le cadeva Abbiamo chiesto aiuto ai grandi nessuno ci ha risposto

Da ilmattino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La sorella della bambina deceduta a Bordighera ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso, affermando che il corpo era viola e la testa cadeva in avanti. Ha riferito di aver chiesto aiuto ai genitori senza ricevere risposta, sottolineando che la bambina mostrava segni di malessere evidente, con labbra e corpo violacei. La testimonianza si concentra sulle condizioni della vittima prima che si verificasse il decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male». È uno dei passaggi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

beatrice la sorella della bimba morta a bordighera aveva il corpo viola la testa le cadeva abbiamo chiesto aiuto ai grandi nessuno ci ha risposto
© Ilmattino.it - Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva»

Video Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva»

Notizie e thread social correlati

Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»Beatrice, sorella di una bambina deceduta a Bordighera, ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso.

Bimba morta a Bordighera, le sorelline: «Nostra madre e il compagno le hanno messo la testa sott'acqua per farla riprendere»Un uomo di 42 anni è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026.

Temi più discussi: La sorella di Beatrice Borromeo ha già il look equestre più desiderato dell’estate; Il dramma di Beatrice, morta a 2 anni dopo violenze abominevoli e atrocità. In un video costretta a fumare; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Beatrice uccisa a 2 anni: i lividi, i capelli strappati, il video in cui fuma. L’orrore nel telefono e gli appelli delle sorelle: Portatela in ospedale.

beatrice la sorella dellaBeatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha rispostoPiù la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male. È uno dei ... ilmattino.it

beatrice la sorella dellaLe sorella della bimba morta: Aveva il corpo viola. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha rispostoPiù la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web