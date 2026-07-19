scossa di terremoto fortissima la terra ha tremato di colpo

Una potente scossa di terremoto ha colpito il Perù durante la notte, provocando almeno cinque morti. La terra ha tremato improvvisamente, causando panico tra i residenti e danni nelle zone più colpite. Le autorità hanno avviato le operazioni di soccorso e stanno cercando eventuali dispersi tra le macerie. Nessuna informazione ancora sui danni specifici o sul numero di feriti. La popolazione si è riversata in strada dopo il crollo di alcune strutture.

È di almeno cinque morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito il Perù durante la notte. La forte scossa ha provocato momenti di paura tra la popolazione e ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso nelle aree maggiormente interessate. Il sisma ha causato danni e difficoltà in diverse zone, con i soccorritori impegnati nella ricerca di persone rimaste coinvolte nei crolli. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, alcuni abitanti sono stati trovati ancora sotto le macerie dopo il passaggio della scossa. Il terremoto ha avuto una magnitudo 5.5 e ha interessato la regione centrale andina di Junin, in Perù. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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