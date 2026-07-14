scossa di terremoto improvvisa in italia la terra ha tremato di colpo

Notizia in breve

All’alba, una scossa di terremoto ha interessato una zona d’Italia, con il movimento percepito da alcuni cittadini. La terra ha tremato improvvisamente, interrompendo il silenzio mattutino. Nessun danno segnalato né emergenza legata all’evento. La scossa è durata pochi secondi, senza provocare crolli o feriti. Le autorità non hanno ancora comunicato eventuali verifiche o misure di sicurezza. La popolazione rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali.