Scossa di terremoto improvvisa in Italia la terra ha tremato di colpo
All’alba, una scossa di terremoto ha interessato una zona d’Italia, con il movimento percepito da alcuni cittadini. La terra ha tremato improvvisamente, interrompendo il silenzio mattutino. Nessun danno segnalato né emergenza legata all’evento. La scossa è durata pochi secondi, senza provocare crolli o feriti. Le autorità non hanno ancora comunicato eventuali verifiche o misure di sicurezza. La popolazione rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali.
All’alba, quando il silenzio avvolge ancora case e strade, un lieve movimento della terra ha interrotto la quiete in una zona d’Italia. La scossa di terremoto, breve ma percepita da alcuni cittadini, ha generato attimi di apprensione senza però trasformarsi in un’emergenza. Il tremore è arrivato nelle prime ore di oggi, martedì 14 luglio, riportando l’attenzione sulla continua attività sismica che interessa il Paese. Al momento non risultano chiamate di soccorso, feriti o conseguenze per la popolazione. Terremoto in Calabria, la scossa registrata vicino Francica. I dettagli emersi dagli strumenti di rilevazione individuano l’area interessata in Calabria. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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