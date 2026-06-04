Scossa di terremoto in Italia la terra ha tremato di colpo | tanta paura

Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina in Italia, causando paura tra la popolazione. L'evento sismico ha interrotto il risveglio di molte persone e ha provocato numerose segnalazioni. Non sono stati riportati danni o feriti finora. La scossa è stata avvertita in diverse zone del paese, con intensità ancora in fase di valutazione. Le autorità sono al lavoro per monitorare eventuali sviluppi.

Un’improvvisa scossa di terremoto ha interrotto il risveglio di molti cittadini nelle prime ore di oggi, facendo registrare attimi di apprensione e una raffica di segnalazioni. Il movimento tellurico, percepito in modo netto in diversi centri, ha spinto numerose persone a verificare la situazione e a contattare i centralini delle autorità locali. Il sisma non è stato di forte intensità, ma quanto basta per generare paura tra i residenti. In molti hanno riferito di essersi svegliati di colpo, avvertendo vibrazioni, oscillazioni di oggetti e piccoli spostamenti di suppellettili dentro casa. Secondo i dati disponibili, l’evento si è verificato alle 6:08 di giovedì 4 giugno e le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) attribuiscono alla scossa una magnitudo pari a 3. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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