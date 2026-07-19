Scoppia una rissa a bordo del treno Denunciati tre giovani peruviani
Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri dopo una rissa scoppiata a bordo di un treno regionale ad Ancona. L’incidente è avvenuto l’altra sera e ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto del convoglio in via precauzionale. La rissa, descritta come molto violenta, ha coinvolto i tre giovani peruviani. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dello scontro o sui danni subiti.
Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa scoppiata a bordo di un treno regionale, l’altra sera ad Ancona: uno scontro tanto violento da costringere il personale di bordo a fermare il convoglio d’emergenza e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. È successo intorno alle 21 sul regionale 23789, in viaggio sulla linea adriatica da Ancona verso San Benedetto del Tronto. Quando la lite tra alcuni passeggeri è degenerata in uno scontro fisico, con la tensione che rischiava di coinvolgere anche gli altri viaggiatori, il macchinista ha deciso di interrompere la corsa e di fermare il treno alla stazione di Ancona-Passo Varano, dove il convoglio è rimasto bloccato in attesa dell’arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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