scoppia una rissa a bordo del treno denunciati tre giovani peruviani

Notizia in breve

Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri dopo una rissa scoppiata a bordo di un treno regionale ad Ancona. L’incidente è avvenuto l’altra sera e ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto del convoglio in via precauzionale. La rissa, descritta come molto violenta, ha coinvolto i tre giovani peruviani. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dello scontro o sui danni subiti.