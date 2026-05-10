Maxi rissa sui vagoni soppresso il treno diretto a Brescia | 8 giovani denunciati

Due gruppi di giovani, che avevano passato la giornata sul Lago d’Iseo senza conoscerli, hanno iniziato a discutere nei pressi della stazione di Iseo. La lite è degenerata in una maxi rissa sui vagoni, portando alla soppressione del treno diretto a Brescia. Otto ragazzi sono stati denunciati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto. La situazione è stata gestita senza conseguenze gravi per i viaggiatori presenti.

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