Maxi rissa sui vagoni soppresso il treno diretto a Brescia | 8 giovani denunciati

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gruppi di giovani, che avevano passato la giornata sul Lago d’Iseo senza conoscerli, hanno iniziato a discutere nei pressi della stazione di Iseo. La lite è degenerata in una maxi rissa sui vagoni, portando alla soppressione del treno diretto a Brescia. Otto ragazzi sono stati denunciati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto. La situazione è stata gestita senza conseguenze gravi per i viaggiatori presenti.

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Due gruppi di ragazzi che avevano trascorso la giornata sul Lago d'Iseo senza conoscersi in precedenza, avrebbero iniziato a discutere per futili motivi già nei pressi della stazione di Iseo. La lite sarebbe poi degenerata in una rissa all'interno di un vagone durante la marcia del treno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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