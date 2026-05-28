Violenta rissa tra giovani nel Milanese | feriti a coltellate e sassi contro il treno 10 denunciati

Nel pomeriggio di ieri a Garbagnate Milanese si è verificata una rissa tra gruppi di giovani. Durante l’evento, sono state usate armi da taglio e sono stati lanciati sassi contro un treno, causando danni e interruzioni alla circolazione ferroviaria. Dieci persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravemente gravi, ma sono stati registrati alcuni feriti lievi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Un pomeriggio di ordinaria follia si è consumato ieri a Garbagnate Milanese, dove un violento scontro tra due fazioni di giovani ha paralizzato anche la circolazione ferroviaria. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di arginare i disordini, ma il bilancio finale parla di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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