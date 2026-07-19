Scoperto cadavere carbonizzato di un 53enne in provincia di Salerno | si sospetta omicidio

Da napolipiu.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo nella provincia di Salerno. Il corpo, completamente bruciato, è stato individuato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono stati ancora chiariti i motivi dell’incendio né le circostanze della morte.

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Scoperta Shock a Eboli: Uomo Trovato Carbonizzato in un Terreno Agricolo. EBOLI (ITALPRESS) – Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Eboli, un comune della provincia di Salerno. Il cadavere carbonizzato di un uomo di 53 anni è stato rinvenuto in un terreno agricolo situato vicino alla Strada Statale 7 bis e a via Contrada Bivio Cioffi. L’intervento dei vigili del fuoco, inizialmente chiamati per spegnere un incendio, ha portato alla tragica scoperta. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri del NORM della Compagnia di Eboli, membri della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno, insieme al medico legale e al Sostituto Procuratore della Repubblica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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