Scoperto cadavere carbonizzato di un 53enne in provincia di Salerno | si sospetta omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo nella provincia di Salerno. Il corpo, completamente bruciato, è stato individuato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono stati ancora chiariti i motivi dell’incendio né le circostanze della morte.