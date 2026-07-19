Scoperto cadavere carbonizzato di un 53enne in provincia di Salerno | si sospetta omicidio
Un uomo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo nella provincia di Salerno. Il corpo, completamente bruciato, è stato individuato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono stati ancora chiariti i motivi dell’incendio né le circostanze della morte.
Scoperta Shock a Eboli: Uomo Trovato Carbonizzato in un Terreno Agricolo. EBOLI (ITALPRESS) – Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Eboli, un comune della provincia di Salerno. Il cadavere carbonizzato di un uomo di 53 anni è stato rinvenuto in un terreno agricolo situato vicino alla Strada Statale 7 bis e a via Contrada Bivio Cioffi. L’intervento dei vigili del fuoco, inizialmente chiamati per spegnere un incendio, ha portato alla tragica scoperta. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri del NORM della Compagnia di Eboli, membri della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno, insieme al medico legale e al Sostituto Procuratore della Repubblica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Notizie e thread social correlati
Eboli, trovato il cadavere carbonizzato di un 53enne: ipotesi omicidioA Eboli è stato trovato il corpo di un uomo di 53 anni, completamente carbonizzato, durante le operazioni di spegnimento di un incendio.
Salerno, cadavere carbonizzato trovato in un campo: si indaga per omicidioUn cadavere carbonizzato è stato trovato in un campo agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattina di domenica 19 luglio.
Temi più discussi: Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne; Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne; Auto avvolta dalle fiamme a Castelnuovo: dentro c’è una persona morta; Una cabina di legno è bruciata completamente a Hunedoara. I pompieri hanno camminato un chilometro a piedi per spegnere l'incendio.
Il cadavere carbonizzato di un uomo, Luigi Esposito, 53 anni, che però era conosciuto con il nome Luca sia in ambito professionale che familiare, è stato rinvenuto questa notte - 19 luglio - in un terreno isolato in contrada Cioffi, lingo la statale 7bis nel comune facebook
Scoperto cadavere carbonizzato di un 53enne in provincia di Salerno: si sospetta omicidio.EBOLI (ITALPRESS) – Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Eboli, un comune della provincia di Salerno. Il cadavere carbonizzato di un uomo di 53 anni è stato rinvenuto in un terreno agricol ... napolipiu.com
Eboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno: è il giornalista Luca EspositoDrammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di ... msn.com