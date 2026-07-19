Eboli trovato il cadavere carbonizzato di un 53enne | ipotesi omicidio

Da lapresse.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Eboli è stato trovato il corpo di un uomo di 53 anni, completamente carbonizzato, durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Il corpo si trovava in un’area incolta e bruciata, e le forze dell’ordine stanno indagando sulla scena. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sull’eventuale presenza di altri elementi che possano chiarire quanto accaduto.

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Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato a Eboli, in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Dai primi accertamenti dei carabinieri emergerebbe l’ipotesi di un omicidio. Sono in corso le indagini per identificare con certezza la vittima e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo la Procura, il cadavere sarebbe riconducibile a Luigi Esposito, classe 1973. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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