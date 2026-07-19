Salerno cadavere carbonizzato trovato in un campo | si indaga per omicidio

Un cadavere carbonizzato è stato trovato in un campo agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattina di domenica 19 luglio. Le forze dell'ordine stanno indagando per omicidio, poiché si ritiene che l'uomo sia stato ucciso prima di essere dato alle fiamme. Le condizioni del corpo sono tali da non permettere l’identificazione. Le autorità stanno tentando di raccogliere elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti.

Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo il cui corpo è stato trovato carbonizzato, in condizioni non identificabili, in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano nella mattinata di domenica 19 luglio. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è trattato di un omicidio., La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di una vettura vuota intestata a Luigi Esposito, 53 anni, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno le indagini hanno permesso di stabilire che sarebbe lui la vittima, pur non essendo ancora stato possibile effettuare esami dettagliati sul corpo. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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