sconto sui contributi agricoli del 2026 inps pubblica le regole per ottenerlo

L’Inps ha pubblicato le regole per ottenere lo sconto sui contributi agricoli del 2026. Per mantenere il diritto, le imprese e le cooperative devono rispettare specifici requisiti stabiliti dall’ente. Le norme dettagliate riguardano le modalità di accesso e le condizioni da rispettare per beneficiare dell’agevolazione. La pubblicazione chiarisce le procedure e i criteri necessari per usufruire dello sconto sui contributi.

L’Inps ha precisato quali sono le condizioni per mantenere il diritto allo sconto dei contributi nel settore agricolo, riconosciuto a determinate imprese e cooperative. Con un messaggio pubblicato il 15 luglio sono stati chiariti in particolare una serie di dubbi interpretativi emersi negli ultimi mesi, fornendo delle vere e proprie linee guida. L’Istituto, nel fare chiarezza, ha infatti precisato quando la riduzione dei contributi previdenziali può essere riconosciuto e quando, invece, deve essere revocata. Come funziona lo sconto dei contributi agricoli. L’agevolazione consiste in una minore imposizione contributiva per i datori di lavoro agricolo che operano in zone montane o svantaggiate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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