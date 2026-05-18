INPS | addio bonus agricoli Covid scatta il recupero dei contributi
L'INPS ha annunciato la cessazione del bonus agricoli Covid, avviando le procedure di recupero dei contributi già erogati. Le categorie professionali coinvolte sono specificate nelle comunicazioni ufficiali, che indicano anche i criteri per determinare l'importo da restituire. I contribuenti possono verificare l'entità dell'importo dovuto accedendo ai portali online dell'ente, dove sono disponibili dettagli e modalità di pagamento. La procedura riguarda coloro che hanno ricevuto il bonus durante il periodo dell'emergenza sanitaria.
? Domande chiave Chi sono le categorie professionali colpite dal recupero dei contributi?. Come si verifica l'importo dovuto tramite i portali INPS?. Quanto si risparmia sulla sanzione pagando entro trenta giorni?. Come si presenta l'istanza di riesame per contestare la notifica?.? In Breve Sconto 50% sanzioni civili per pagamenti entro 30 giorni dalla notifica.. Verifiche incrociate avviate a gennaio 2026 su esoneri del primo semestre 2020.. Accesso tramite Portale Agevolazioni per datori lavoro o Cassetto Previdenziale per autonomi.. Possibilità di istanza di riesame tramite funzione Comunicazione Bidirezionale nel sistema INPS.. L’INPS ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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