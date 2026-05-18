INPS | addio bonus agricoli Covid scatta il recupero dei contributi

L'INPS ha annunciato la cessazione del bonus agricoli Covid, avviando le procedure di recupero dei contributi già erogati. Le categorie professionali coinvolte sono specificate nelle comunicazioni ufficiali, che indicano anche i criteri per determinare l'importo da restituire. I contribuenti possono verificare l'entità dell'importo dovuto accedendo ai portali online dell'ente, dove sono disponibili dettagli e modalità di pagamento. La procedura riguarda coloro che hanno ricevuto il bonus durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

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