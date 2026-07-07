Bonus giovani under 35 al via l'esonero dei contributi fino a 500 euro | le istruzioni Inps per ottenerlo

Notizia in breve

È stato avviato il bonus per le stabilizzazioni dei giovani under 35. Il beneficio prevede un esonero dei contributi fino a 500 euro al mese, per un massimo di due anni. È destinato ai datori di lavoro che convertono contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Sono state pubblicate le istruzioni dell'Inps su come richiedere l'agevolazione.