Bonus giovani under 35 al via l'esonero dei contributi fino a 500 euro | le istruzioni Inps per ottenerlo
È stato avviato il bonus per le stabilizzazioni dei giovani under 35. Il beneficio prevede un esonero dei contributi fino a 500 euro al mese, per un massimo di due anni. È destinato ai datori di lavoro che convertono contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Sono state pubblicate le istruzioni dell'Inps su come richiedere l'agevolazione.
Scatta il bonus per le stabilizzazioni dei giovani. Il beneficio consiste in un esonero dei contributi, fino a 500 euro al mese per due anni, riconosciuto ai datori di lavoro che trasformano in contratti a tempo indeterminato quelli a termine. Ecco le istruzioni Inps su requisiti, esclusioni e domanda online. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su INPS.
Bonus giovani, donne e Zes: al via le domande
Notizie e thread social correlati
Bonus Zes, come richiederlo: le istruzioni Inps per l’assunzione di donne e giovani under 35L’Inps ha pubblicato le istruzioni su come richiedere il bonus Zes, un incentivo che permette alle imprese di ottenere un’esenzione totale dai...
Bonus giovani, donne e Zes 2026: arrivano le istruzioni Inps, chi può ottenere fino a 800 euroL’Inps ha diffuso le prime istruzioni operative relative ai bonus destinati a giovani, donne e Zes per il 2026.
Temi più discussi: Bonus Partita IVA Under 35 2026: 18.000€ ed Esonero INPS; Bonus stabilizzazione under 35 Decreto Lavoro: la domanda INPS; Incentivo stabilizzazione giovani: la circolare INPS sul bonus assunzioni under 35. Come funziona l'esonero per i datori privati; Incentivo alla stabilizzazione di giovani under 35. L’INPS definisce il quadro operativo.
Bonus giovani under 35, al via l’esonero dei contributi fino a 500 euro: le istruzioni Inps per ottenerloScatta il bonus per le stabilizzazioni dei giovani. Il beneficio consiste in un esonero dei contributi, fino a 500 euro al mese per due anni, riconosciuto ... fanpage.it
Bonus stabilizzazioni under 35, l’INPS sblocca l’esonero contributivo totale • Esonero contributivo fino a 500 euro al mese per trasformare a tempo indeterminato i contratti a termine di giovani fino a 35 anni: come funziona. x.com
Bonus autoimprenditorialità under 35: al via i primi pagamenti. L'INPS ha concluso l'istruttoria delle domande per l'incentivo destinato ai giovani disoccupati under 35 che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori della transizione digitale, ecologica facebook
Bonus giovani, fino a 500 euro al mese per il primo contratto: le regole Inps per averloLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus giovani, fino a 500 euro al mese per il primo contratto: le regole Inps per averlo ... tg24.sky.it