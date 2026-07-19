Sconosciuto nel letto d’hotel Violenza sessuale aggravata

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo essersi introdotto nel letto di una turista in un hotel. L’individuo è accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata su una minore. La polizia ha fermato il sospetto e avviato le indagini. La vittima avrebbe riferito di aver subito l’aggressione mentre si trovava nella stanza. La questura ha confermato che l’arresto è stato effettuato in seguito a un’operazione di polizia.