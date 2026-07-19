Sconosciuto nel letto d’hotel Violenza sessuale aggravata
Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo essersi introdotto nel letto di una turista in un hotel. L’individuo è accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata su una minore. La polizia ha fermato il sospetto e avviato le indagini. La vittima avrebbe riferito di aver subito l’aggressione mentre si trovava nella stanza. La questura ha confermato che l’arresto è stato effettuato in seguito a un’operazione di polizia.
E’ un 27enne di Lido di Camaiore il giovane arrestato dopo essersi introdotto nel letto di una turista in hotel. Dovrà rispondere della pesante accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Ad individuarlo gli agenti del Commissariato di Viareggio che dopo un’attività di indagine attenta (e la presa visione del sistema di videosorveglianza interno all’albergo) hanno stretto il cerchio attorno al giovane di Lido, ma di origini fiorentine, giunto da qualche mese nella zona, ritenuto responsabile della violenza sessuale avvenuta nellla notte. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si è introdotto abusivamente nella camera d’albergo occupata da un nucleo familiare di nazionalità danese, composto da padre, madre e dalla figlia minore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Man previously accused now arrested for kidnapping, drugging, and sexually assaulting 12yo girl
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