Accusa violenza sessuale aggravata su alunne minorenni | arresti domiciliari per un insegnante nel brindisino Carabinieri
Nella serata del 25 maggio 2026, i Carabinieri hanno arrestato un insegnante nel brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini sono ancora in corso e riguardano presunti abusi commessi durante le lezioni. La vittima, minorenne, avrebbe riferito di comportamenti inappropriati da parte dell’insegnante. Ulteriori dettagli non sono stati resi noti.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella serata del 25 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Oria hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi nei confronti di un docente di una scuola primaria del territorio, indagato per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della citata Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, trae origine dalle tempestive segnalazioni e dalle denunce presentate dalla Dirigenza Scolastica dell’Istituto, a seguito dei primi e allarmanti racconti confidati dalle piccole alunne ai propri genitori. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Violenza sessuale aggravata è il reato contestato a un docente di un istituto di Borgomanero
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