Accusa violenza sessuale aggravata su alunne minorenni | arresti domiciliari per un insegnante nel brindisino Carabinieri

Notizia in breve

Nella serata del 25 maggio 2026, i Carabinieri hanno arrestato un insegnante nel brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini sono ancora in corso e riguardano presunti abusi commessi durante le lezioni. La vittima, minorenne, avrebbe riferito di comportamenti inappropriati da parte dell’insegnante. Ulteriori dettagli non sono stati resi noti.