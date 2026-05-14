Valle Telesina OSS sospeso per un anno | è indagato per violenza sessuale aggravata

Un Operatore Socio Sanitario in servizio nella Valle Telesina è stato sospeso per un anno e si trova sotto indagine per violenza sessuale aggravata. L’indagine è partita a seguito di una segnalazione proveniente da una struttura sanitaria, che ha portato i carabinieri ad avviare le verifiche. Attualmente, l’OSS è in attesa di eventuali sviluppi, mentre la magistratura prosegue con le indagini per chiarire la situazione. La sospensione temporanea è stata decisa dall’autorità competente in attesa di ulteriori accertamenti.

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L’indagato è ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione della direzione di una struttura sanitaria della Valle Telesina in merito a presunti abusi subiti da una degente del reparto di neurologia riabilitativa. Secondo il quadro indiziario raccolto, l’uomo, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica della persona offesa, paziente tetraplegica, avrebbe compiuto ripetuti atti di libidine e palpeggiamenti in diverse occasioni durante lo svolgimento delle proprie mansioni. In un episodio specifico, l’operatore sarebbe stato sorpreso da una collega mentre molestava la paziente, costretta su una sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Valle Telesina, OSS sospeso per un anno: è indagato per violenza sessuale aggravata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terracina, arrestato 37enne condannato per violenza sessuale aggravataTerracina, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, classe 1987, in esecuzione di un... Violenza sessuale aggravata: dopo la condanna a sei anni arriva l'arrestoE' stato riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale aggravata, condannato con una sentenza diventata definitiva. Abusi su una paziente disabile in una struttura della Valle Telesina: sospeso per un anno operatore socio sanitarioNei giorni scorsi, all’esito di indagini coordinate da questa Procura, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’int ... ntr24.tv Benevento, furti in valle Telesina: scattano denunce e sequestriI numerosi furti registrati in valle Telesina hanno tenuto per settimane i cittadini con il fiato sospeso. L'Arma, come è noto, aveva fatto scendere in campo le squadre di intervento operativo (Sio) ... ilmattino.it