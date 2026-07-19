Scolmatore del Tremana il cantiere nella città sotterranea | una galleria di 427 metri per ridurre il rischio allagamenti

È in corso a Bergamo la costruzione di un nuovo scolmatore nel sottosuolo di viale Giulio Cesare, una galleria lunga 427 metri. L’opera mira a prevenire allagamenti nella zona dello stadio e di Borgo Santa Caterina. La galleria si sviluppa sotto l’asfalto e, una volta terminata, sarà invisibile alla vista. La realizzazione del cantiere ha comportato lavori di scavo e installazione di infrastrutture sotterranee, senza interferire con il traffico principale. L’intervento rientra in un progetto di miglioramento delle reti di drenaggio urbano.

Bergamo. Sotto l’asfalto di viale Giulio Cesare sta prendendo forma un’opera che, una volta completata, nessuno vedrà. Eppure sarà un’infrastruttura fondamentale per ridurre il rischio di allagamenti nella zona dello stadio e di Borgo Santa Caterina. È lo scolmatore del Tremana: una galleria sotterranea artificiale che intercetterà il torrente all’altezza della Curva Nord per convogliarne parte delle acque fino al Morla, lungo viale Giulio Cesare. Entrerà in funzione durante le piene, alleggerendo la portata del corso d’acqua e riducendo il rischio idrogeologico. Tra giganteschi manufatti in calcestruzzo, sottoservizi da spostare e operai al lavoro nel sottosuolo, siamo entrati nel cantiere per raccontare come nasce una delle opere pubbliche più complesse oggi in corso a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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