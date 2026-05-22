Lavori allo scolmatore del Tremana Ida Tentorio Fdi | Disagi prevedibili nessun intervento per risolverli
In un’interrogazione scritta, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazioni riguardo ai lavori in corso sul canale scolmatore del Tremana. Ha evidenziato che i disagi causati sono prevedibili e ha sottolineato che finora non sono stati messi in atto interventi specifici per risolverli. La questione riguarda il funzionamento e l’efficacia degli interventi di manutenzione e miglioramento del sistema di scolo.
Ida Tentorio, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, interviene con un’interrogazione scritta per i lavori al canale scolmatore del Tremana. “In questi giorni è stato chiuso al traffico un tratto di viale Giulio Cesare, per fare i lavori di scavo necessari al “Canale scolmatore del Tremana” – dichiara Ida Tentorio -. Immediati grossi problemi al traffico e lunghe code, soprattutto in via Baioni. Gli Assessori promettono che sarà studiata una revisione dei tempi semaforici, per mettere alcune toppe qua e là. Mi sembra che, di fronte a questo ennesimo disagio del traffico si debbano fare tre considerazioni: non potevano fare lo “studio” prima di chiudere il viale? Di questo canale si parla dal 2015 (non ci si dica che i lavori erano urgenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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