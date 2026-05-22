Lavori allo scolmatore del Tremana Ida Tentorio Fdi | Disagi prevedibili nessun intervento per risolverli

In un’interrogazione scritta, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazioni riguardo ai lavori in corso sul canale scolmatore del Tremana. Ha evidenziato che i disagi causati sono prevedibili e ha sottolineato che finora non sono stati messi in atto interventi specifici per risolverli. La questione riguarda il funzionamento e l’efficacia degli interventi di manutenzione e miglioramento del sistema di scolo.

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