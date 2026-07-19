scolastica

Notizia in breve

Un dirigente scolastico è stato multato di 1.500 euro dopo aver insultato il presidente di una squadra di calcio locale. La sanzione è stata emessa per comportamenti offensivi e diffamatori, mentre la figura dell’individuo coinvolto rimane invariata. La vicenda ha attirato l’attenzione delle cronache locali, che evidenziano come le critiche siano state espresse senza filtri e con toni duri. La multa è stata confermata, mentre il comportamento resta oggetto di discussione pubblica.