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Un dirigente scolastico è stato multato di 1.500 euro dopo aver insultato il presidente di una squadra di calcio locale. La sanzione è stata emessa per comportamenti offensivi e diffamatori, mentre la figura dell’individuo coinvolto rimane invariata. La vicenda ha attirato l’attenzione delle cronache locali, che evidenziano come le critiche siano state espresse senza filtri e con toni duri. La multa è stata confermata, mentre il comportamento resta oggetto di discussione pubblica.
Bandecchi insulta il presidente dell’Arezzo e prende 1.500 euro di multa: la figura resta, il conto pure Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L. 🔗 Leggi su Lortica.it
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