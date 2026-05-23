Palermo gita scolastica in moschea | studentesse velate

Durante una gita scolastica, alcune studentesse sono state fotografate con il velo all’interno di una moschea. L’immagine ha suscitato attenzione e polemiche tra i partecipanti e sui social media. La scuola coinvolta è la Finocchiaro Aprile di Palermo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o alle modalità dell’evento. La vicenda ha sollevato discussioni sui limiti e le modalità di visite culturali e religiose nelle scuole.

di Francesca Galici – Il contesto è senz’altro diverso perché, a differenza degli altri casi, in questo caso a essere coinvolte sono classi di un istituto superiore di Palermo. Qualcuno obietterà che la Sicilia ha una lunga tradizione legata al mondo islamico e musulmano, frutto di dominazioni del passato, ma qui il punto è un altro. Inoltre, non è stato specificato se a essere coinvolti nella visita alla moschea tunisina siano stati alunni maggiorenni o meno ma quel che è interessante sottolineare è la tendenza alla visita dei luoghi di culto islamici da parte delle scuole. Questo fenomeno, infatti, solleva interrogativi di natura non soltanto pedagogica, ma anche squisitamente giuridico-istituzionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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