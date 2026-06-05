Mensa scolastica | C’è il doppio turno

Nella scuola primaria di Castelfranco di Sopra è stato introdotto un doppio turno per la mensa scolastica. Questa modifica ha portato a un confronto acceso tra le forze politiche locali. La gestione del servizio si svolge ora in due fasce orarie diverse, coinvolgendo studenti e genitori. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la sostiene e chi la critica.

La nuova mensa della scuola primaria di Castelfranco di Sopra accende il dibattito politico sull’altopiano. A sollevare la diatriba la minoranza consiliare di "Sentire Comune" con un’interrogazione nella quale ha denunciato che la struttura è stata progettata prevedendo fin dall’inizio un doppio turno per i pasti degli alunni, 67 bimbi alla volta su 93 totali. Secondo gli esponenti di opposizione, l’impossibilità per gli studenti di mangiare tutti insieme rappresenta una scelta al ribasso dettata dal contenimento dei costi, che penalizza la socialità e il valore educativo del momento del pasto a scapito della qualità del servizio. A stretto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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